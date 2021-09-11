"Грали добре, грали проти хорошого суперника. Я аналізував Металіст 1925: вони грають в хороший футбол, виходять з оборони через пас, дуже небезпечні в контратаці. Нам потрібен був гол, щоб розкріпачитися, щоб суперник почав виходити в атаку. Ми забили на початку другого тайму, який повністю був під нашим контролем. У першій половині було складніше, тому що суперник теж грав.

Металіст 1925 – Динамо – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Задоволений тим, як хлопці показали себе, як грали. Було складно. При позиційних атаках ми контролювали хід гри, але суперник добре оборонявся. Все змінилося після забитого гола. Я радий і задоволений тим, як хлопці грають. Особливо тими гравцями, які замінили наших травмованих і дискваліфікованих футболістів. Намагаюся підтримувати всіх гравців в ігровому тонусі, що виходили на заміну відповідали рівню команди. Вони сьогодні все зробили добре. Важливою заміною став вихід на поле Гармаша, який дуже добре зіграв, забив гол і поміняв картину на поле.

Не хочу коментувати VAR. З боку не було видно, що там було. Мені здалося, що на Гармаші був пенальті. Не розумію, чому суддя не попросив допомоги у арбітра VAR. Щодо решти епізодів не можу говорити, бо не бачив ці моменти. Дві команди грали в футбол, суддя сильно не зіпсував цю гру.

Це моя проблема, що я говорив гравцям в роздягальні. Але після перерви вони краще заграли в пас, швидше все робили і добре комбінували. Як наслідок – 2 голи. Але 2:0, напевно, не відповідає цьому матчу, могло бути і більше", – поділився Луческу в програмі УПЛ Online.

Зазначимо, що епізод із падінням Гармаша трапився на 72 хвилині – Денис впав після того, як оборонець вибив м'яч з-під ноги та завалив хавбека Динамо.

Динамо впевнено переграло Металіст 1925 – Шкурін і Гармаш феєрять, результативна заміна Луческу, зміцнене лідерство