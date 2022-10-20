Майбутній футбольний вікенд подарує чимало цікавих протистоянь. І найголовніше – конкурентних. В 13-му турі АПЛ манкуніанці після того, як проїхалися котком по Тоттенхему, спробують здивувати у "туманній столиці" інший лондонський клуб – поєдинок на Стемфорд Брідж проти Челсі.

Ще одна цікава дуель – недільне протистояння Антоніо Конте проти Ньюкасла. В Іспанії Барселона спробує не розчарувати проти Атлетіка. На Апеннінах теперішній лідер Серії А – шалене Наполі – поїде в гості до Жозе Моурінью. Тарас Котів і Юрій Гаврищак спробували спрогнозувати результати матчів найближчого вікенду.