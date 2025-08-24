Київське Динамо із тріском провалило перший матч завершального раунду кваліфікації Ліги Європи, поступившись тель-авівському Маккабі (1:3). За рахунку 1:1 із початку другого тайму чемпіони України грали у меншості. За грубий підкат арбітр вилучив Вівчаренка.

Динамо у меншості програло Маккабі, пропустивши три голи – кияни близькі до вильоту в Лігу конференцій

Втім, гра вдесятьох не може бути виправданням такому результату. Ще до перерви Динамо могло пропустити три, а то й більше м'ячів, дозволивши ізраїльтянам розстрілювати Нещерета на будь-який смак. Уже після матчу стало відомо, що Олександр Шовковський виганяв з тренування Андрія Ярмоленка, хоча це не завадило зірковому ветерану вийти на Маккабі у старті. "Футбол 24" детально аналізує кризу Динамо у новому випуску на YouTube-каналі.