Попри явний статус фаворита, донецький Шахтар не зумів переграти у першому матчі швейцарський Серветт (1:1).

На стадіоні у польському Кракові гірники завдали по воротах кіпріота Жоеля Малля аж 23 удари, з яких шість у площину. Кількість конвертувалася у фінальний продукт лише у другому таймі, коли Валерій Бондар зорієнтувався у карному Серветта і замкнув скидання від Марлона Гомеса.

До слова, на українського оборонця практично повністю можна покласти провину за пропущений м'яч на старті зустрічі. Валерій після подачі із кутового не встиг накрити француза Фомба. Через тиждень у Женеві гірники зіграють матч-відповідь. У випадку перемоги, команда Арди Турана потрапить до основного раунду Ліги конференцій.