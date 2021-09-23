"Шахтар виглядав кращим. Була гра, яка могла і не відбутися, тому що ми переможці чемпіонату і володарі Кубка. Шахтар сьогодні більше хотів досягти успіху, хоча у нас також були моменти на початку матчу. У таких іграх перший гол вирішує дуже багато. Ми могли забити першими і тоді все було б по-іншому. А після пропущеного м'яча нам стало складніше грати. У Шахтаря індивідуально сильні гравці з хорошою технікою і швидкістю. У командній взаємодії суперник також був сильнішим за нас.

Шахтар – Динамо – 3:0 – відео голів і огляд матчу

Мені не сподобалася атмосфера. Не розумію, чому вони вибігали на поле з лави запасних. Чому поводилися так агресивно? Не можу цього зрозуміти. Звідки стільки зла? Гірники вибігали на нашу територію, коли святкували гол. Вітаю їх з перемогою, але ці моменти мені не сподобалися. Ми знали, як Шахтар гратиме. Готувалися до цього матчу. Поки гравці виконували мої настанови, у нас все було добре. Щойно ми розгубили якісь моменти, дали супернику відчути впевненість, вони перетворили її на гол.

Ми втратили м'яч в середині поля, хоча як на мене, то там був фол. Нас звинувачували в тому, що ми чинимо тиск на суддів. Але я дивлюся по жовтим карткам і фолам, які зарахували нам... Вважаю, що кожен повинен займатися своїми справами. Говорити про свою команду і не зважати на інших. Це відсутність фейр-плей.

Чи задоволений я гравцями, які вийшли на заміну? Вони вийшли за рахунку 3:0. Складно щось виправити після такого рахунку. Вони щось змінили. У нас було три моменти, але було вже пізно. Сподіваюся, що в наступному матчі проти Шахтаря не буде тієї агресивної атмосфери, як сьогодні. Свято було зіпсовано. Давно не бачив, щоб було стільки агресії. Це невихованість і неповага до нас, як до команди", – сказав Мірча Луческу в ефірі телеканалів Футбол.

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