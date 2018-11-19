Чому останні матчі Сум повинні зацікавити КДК ФФУ – сюжет Профутболу

Програма Профутбол на каналі 2+2 звернула увагу на матч Сум проти Металіста 1925 (1:3) та пригадала інші матчі за участю сумчан.

Суми у матчі 17 туру Першої ліги вдома поступились Металісту 1925 (1:3). Програма Профутбол звернула увагу на характер голів у ворота господарів.

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Також ведучий Ігор Циганик зазначив, що це не перший матч за участю сумчан у подібному виконанні. У програмі пояснили, чому ця команда має зацікавити КДК ФФУ.

Суми після 17 турів займають 11 сходинку в турнірній таблиці та мають 15 очок.