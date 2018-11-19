Чому останні матчі Сум повинні зацікавити КДК ФФУ – сюжет Профутболу

Товариські матчі — 12:11 284
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Україна – Туреччина: Луческу не зможе розраховувати одразу на 3-х гравців
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Реал хоче підписати Педрінью, яким цікавиться ШахтарІспанія — 10:30 739
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Ліга націй: Швейцарія створила фантастичний камбек у матчі проти Бельгії та вийшла у плей-офф турніруЛіга націй — 18 лист 4757
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Зозуля з Альбасете вирвали перемогу над Луго Кравця – Роман взяв участь у ключовій атаціІспанія — 18 лист 2568
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Туреччина – Україна: Петряк пропустить матчЗбірна України — 18 лист 761
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