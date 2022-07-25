"Чому Ордець півроку провів у Росії, а тепер пішов?": в Динамо М обурені відходом українця після 5 місяців війни
Генеральний директор московського Динамо Павло Пивоваров розлючений рішенням Івана Ордеця покинути російський клуб саме зараз.
"Відхід Ордеця не став несподіванкою. Це його право призупинити контракт, а не розірвати.
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Треба дізнатися у нього, чому він півроку провів у Росії, не призупиняв контракт, а зараз призупинив", – цитує Пивоварова Сhampionat.
Нагадаємо, Ордець перейшов у московське Динамо з донецького Шахтаря у 2019 році і встиг у 67 матчах забити п'ять голів. Після початку повномасштабної війни в Україні Іван зберігав горде мовчання і залишався в Росії. Лише на початку липня він скористався правилом ФІФА, яке дозволяє призупинити контракт на рік і перебрався у німецький Бохум.
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