"Чому не пишуть, що я можу очолити Реал чи Барселону?" – Блохін спростував переговори із ПАОКом

Колишній тренер збірної України та київського Динамо Олег Блохін прокоментував чутки про переговори із грецьким ПАОКом.

"Кажуть, що я веду переговори із грецьким ПАОКом? Я поки нічого не знаю щодо цього. Журналісти, які написали про ПАОК, часом не повідомили, що я можу очолити Реал або Барселону? Дуже шкода.

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Звичайно, вони брешуть. Я навіть не знаю, звідки взялася ця інформація. Сам прочитав, що можу очолити ПАОК, і стало смішно. Журналісти написали, що їм стало відомо з близьких джерел. А хто це близьке джерело – дружина або, можливо, діти? Але написали красиво. Пропозиції були, проте, зізнаюся чесно, не дуже. Вони мене не влаштували", – розповів Блохін у коментарі Footboom.

Нагадаємо, Олег Блохін двічі очолював ПАОК: вперше у сезоні 1993/94 рр., а згодом у 1997/98 рр.

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