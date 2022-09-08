"Чим далі ти б'єш, якщо це не з меж штрафного, а з метрів 30, десь з кута, гострого кута, тим шанси забити зменшуються, тому xG менший.

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Наприклад, удар Шведа міг рахуватись як 0,03-0,05 xG, тому що система, і це її проблема, часто не враховує положення голкіпера, який вийшов і залишив ворота порожніми. Зазвичай з таких дистанцій б'ють, а воротар стоїть на лінії й ловить м'яч. Чудова реалізація з 30 метрів, наприклад у Мессі, Сона тощо. Вони влучатимуть з дальньої відстані.

Швед точно до таких гравців не належить, тому його момент так слабко оцінили. Найкраще ж оцінюють моменти, коли ти пробиваєш вже з меж штрафного. Сумарно ж нам набили один очікуваний гол", – резюмував Котів у коментарі Футбол 24.

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