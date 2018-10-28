Чому Ікарді покинув Барселону і став однією з найбільших помилок каталонців – Мауро може помститись в ЛЧ

Мауро Ікарді починав свій серйозний шлях у Барселоні приблизно в той самий період, коли Ліонель Мессі дебютував за головну команду.

Матч Ліги чемпіонів Барселона – Інтер стане особливим для 25-річного аргентинського форварда. Ікарді починав свій шлях у легендарній каталонській академії Ла Масії. Його дуже легко відпустили, адже тоді в команді сяяв інший аргентинець Ліонель Мессі. Зараз же Ікарді є головною загрозою для Барси в ЛЧ, а Лео грати не може через травму руки. Тест на Мессі-залежність – перший розділ у матчі проти міланців, а потім уже Класіко.

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У житті Ікарді було чимало ризикованих рішень, але вони привели його на європейську вершину. Зараз Мауро є одним із найкращих снайперів у Серії А (113 голів за 191 матч в Інтері), а його кличе вже... Реал Мадрид. Економічна криза привела його батьків з рідного Росаріо на Канарські острови. Йому було тоді 9. На дворі був 2008-й, рік дебюту Мессі за дорослу Барселону.

Засвітившись у складі юнацького Весіндаріо, він став об'єктом зацікавлень Реала і Барси. Зрештою, 15-річний хлопець обрав каталонців. Він грав за молодіжну команду Барселони Ювеніл B разом із Серхі Роберто – нині півзахисником "синьо-гранатових".

Він немало забивав, показуючи свій бомбардирський талант гравця штрафного майданчика, але у філософію Барси... не дуже вписувався, про що сам говорив згодом. Не надто командний гравець, не такий багатосторонній. Простий забивала, а де ж магія? Плюс не зміг влитись у колектив – майже всі були дуже близькими між собою, а він стояв осторонь. Тренер Ювеніл A Оскар Гарсія ставив на Рафінью в нападі (за зразком Мессі, з тією ж проблемою пізніше зіткнувся у команді Гвардіоли Златан Ібрагімовіч) – тоді було дуже модно грати з "фальшивою дев'яткою". Ікарді вирішив перебратись в Серію А.

Перехід у молодіжну команду Сампдорії став трампліном. За перші півроку став найкращим бомбардиром італійського клубу, і генуезці вирішили викупити його контрат за 400 тисяч євро. Потім було тільки вище. Підвищення в класі, місце в основі головної команди Сампи і перші 10 голів за сезон на серйозному рівні.

Інтер заплатив якихось 13 мільйонів євро за 20-річного таланта і не прогадав: 9 голів за перший сезон і товові 27 – у другому. Зірка, капітан топ-клубу (як мінімум за італійськими мірками), а згодом і найкращий бомбардир чемпіонату Італії. У сезоні 2017/18 відзначився уже 29 разів, вдруге ставши капоканноньєре.

У поточному сезоні вже приніс перемоги над Тоттенхемом в ЛЧ і Міланом у дербі. Ікарді мріяв зіграти на Камп Ноу (як Мессі!), але виходить лише у складі команди-суперника. У середу, 24 жовтня, його задум частково здійсниться. Одна з найбільших трансферних помилок Барси реваншується?