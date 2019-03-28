Чому голкіпер не повинен виконувати дальні штрафні удари – неймовірний гол з Англії як перший крок до титулу

Воротар Гісборо Джордан Ніксон засвоїв урок на все життя, виконавши фатальний стандарт у матчі першого дивізіону Північної ліги Англії проти Данстона.

Данстон відкрив рахунок вже на другій хвилині поєдинку після того, як голкіпер гостей вирішив самотужки виконати штрафний удар майже з центрального кола. Захисник господарів з неймовірною силою виніс сферу подалі від власних воріт, круглий пролетів 80 метрів та відбився від поперечки, а першим на добиванні опинився нападник Данстона Марк Фіцпатрік.

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Mirror пише про один з найбільш курйозних голів в історії футболу: "Ви навряд чи знову побачите щось схоже".

Цікаво, що Данстон завдяки перемозі над Гісборо (3:1) достроково забезпечив собі чемпіонський титул та підвищення у класі.