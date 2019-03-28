toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЄВРО-2020 ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ

Чому голкіпер не повинен виконувати дальні штрафні удари – неймовірний гол з Англії як перший крок до титулу

13:55 2573 Читать на русском
Чому голкіпер не повинен виконувати дальні штрафні удари – неймовірний гол з Англії як перший крок до титулу
Воротар Гісборо Джордан Ніксон виконує фатальний удар

Воротар Гісборо Джордан Ніксон засвоїв урок на все життя, виконавши фатальний стандарт у матчі першого дивізіону Північної ліги Англії проти Данстона.

Данстон відкрив рахунок вже на другій хвилині поєдинку після того, як голкіпер гостей вирішив самотужки виконати штрафний удар майже з центрального кола. Захисник господарів з неймовірною силою виніс сферу подалі від власних воріт, круглий пролетів 80 метрів та відбився від поперечки, а першим на добиванні опинився нападник Данстона Марк Фіцпатрік.

Екс-підопічний Реброва забив фантастичний гол ударом через себе – раніше він конфліктував з українським тренером

Mirror пише про один з найбільш курйозних голів в історії футболу: "Ви навряд чи знову побачите щось схоже".

Цікаво, що Данстон завдяки перемозі над Гісборо (3:1) достроково забезпечив собі чемпіонський титул та підвищення у класі.

Теги
Фантастичні голи Англія футбольні курйози Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
11
хв
СК Дніпро-1
18:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук