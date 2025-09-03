"Футбол 24" розібрав останні трансферні чутки навколо Артема Довбика в Ромі, а також інші можливі трансфери українців до Серії А.

Довбик залишився у Ромі, хоча його активно пов'язували з відходом до Мілана або Вільяреала. Українець наразі звикає до ролі запасного, адже Джан П'єро Гасперіні довіряє більше Евану Фергюсону. Римлянам не вдалось домовитись з Міланом щодо обміну українця на Санті Хіменеса, або щоб відпустити Довбика до "россонері".

Головною українською зіркою в Італії зараз став Богдан Попов, який виступає за Емполі в Серії Б. Наразі нападник відзначився уже 3 голами в 2 матчах чемпіонату та є найкращим бомбардиром турніру. Такі виступи привернули увагу преси до Попова.

В Італії міг опинитись ще один українець з прізвищем Попов – захисник Динамо Денис опинився у сфері інтересів Удінезе. Щоправда, домовитись за перехід не вдалось. Мав пропозиції і Олександр Гуцуляк, яким цікавились Сассуоло та той таки Удінезе.