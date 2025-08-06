Київське Динамо сенсаційно поступилося кіпрському Пафосу (0:1) у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Протягом умовно домашнього поєдинку у польському Любліні динамівці зуміли завдати лише одного удару у площину воріт. Трапилась ця знаменна подія на 75-й хвилині. М’яч після пострілу Бражка з-за меж штрафного майданчика опинився у руках Міхаїла Неофітоса, хоча й кіпріот не зумів його зафіксувати з першої спроби. Менш ніж через 10 хвилин кияни проковтнули гольову контратаку. Андерсон Сілва легко переграв Дубінчака й викрутив у кут повз Нещерета.

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Загалом на дві команди було створено крихітну кількість моментів. До найбільших загроз перед воротами Пафоса можна віднести події, які відбулися ще до перерви: удар Дубінчака у поперечину і постріл Ваната головою, який із вбивчої позиції пробив вище воріт. У другому ж таймі слалом Ярмоленка завершився прострілом на дальню стійку, яку не встиг замкнути Дубінчак.

Ванат, до слова, був безпосередньо дотичним до двох дуже спірних моментів, які могли зробити різницю. На 62-й хвилині форварда Динамо завалили у штрафному майданчику, але арбітр після перегляду VAR скасував своє рішення призначити 11-метровий. А уже в компенсований час капітан кіпріотів Давід Гольдар вдарив Владислава "на одесу". Винуватець інциденту також не був покараний, хоча вчинок заслуговував на пряму червону.

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