До матчу команд в Лізі чемпіонів у шостому раунді ще цілий місяць, але в Німеччині все гучніше говорять про нього через цінову політику Шахтаря.

Донеччани встановили високі ціни для гостьових уболівальників: мінімум 105 євро за місце з сидінням та 52 євро, щоб стояти. Ультрас Баварії вже оголошували бойкот, а сьогодні під час матчу Бундесліги вивісили банер.

Шахтар – Баварія: німецькі ультрас закликали бойкотувати матч ЛЧ через ціни на квитки, які встановили донеччани

"Ціна не повинна перевищувати найдешевшу ціну, яку сплачують домашні вболівальники в подібних секторах. Акційний пакет Шахтаря: чотири гри = 95 євро. Єдина прийнятна ціна для виїзних уболівальників: 24 євро. Чому ми повинні платити 52? F*CK UEFA! Чому Баварія погоджується на шахрайство Шахтаря?" – йдеться на полотнах, які ультрас розтягнули на трибунах.

Варто зауважити, що на поєдинки з Аталантою і Янг Бойз Шахтар починав продаж квитків саме з такої ціни, яку ультрас Баварії вважають справедливою, 23 і 26 євро відповідно.

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