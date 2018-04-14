Чому Барселона може звинувачувати у своїх проблемах одну людину: як Роберт Фернандес за три роки провалив майже усі трансфери

Спортивний диретор Барселони Роберт Фернандес, скоріш за все, покине клуб влітку 2018 року. Саме він несе відповідальність за останні провали каталонців на міжнародній арені, пише Marca.

Ганебний виліт від Роми у Лізі чемпіонів показав, що успіхи Барси на внутрішній арені лише маскують реальні проблеми команди. У таких випадках шукають винного – і у Барселони це Роберт Фернандес.

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Фахівець приходив у клуб в 2015 році (одразу після перемоги Барселони в ЛЧ), щоб закріпити успіх команди. Тоді "синьо-гранатові" переживали певне "перезавантаження", адже шукали заміни Карлесу Пуйолю, Педро Родрігесу, Хаві та Дані Алвесу. І для цього президент Жозеп-Марія Бартомеу дав спортивному директору все. Фернандесу повністю довіряли, тому за три роки він вже встиг витратити на нових гравців 446 млн євро.

Які результати цих інвестицій? Їх майже не видно. Наприклад, на важливий матч проти Роми у стартовому складі Барселони вийшли лише два гравці, яких привів у клуб Фернандес. Це Самюель Умтіті та Нелсон Семеду.

Провал з молодими гравцями

Фернандес мав план омолодити склад. Для цього були придбані Самюель Умтіті, Люка Дінь, Пако Алькасер, Деніс Суарес та Андре Гомеш. Якщо Умтіті закріпив за собою місце у стартовому складі, то інші просто провалились.

Головна невдача – це Андре Гомеш, якого Барселона перехопила в Реала. Попередній тренер Луїс Енріке сильно вірив у хавбека, тому давав йому десятки нових шансів проявити себе. Португалець розтринькав цю довіру, тому навіть зараз трибуни "Камп Ноу" продовжують освистувати його.

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Барселона почала розуміти некомпетентність Роберта минулого літа та створила у клубі посаду для "своєї" людини Пепа Сегури. Цей функціонер повинен був контролювати трансфери Фернандеса щодо молодих гравців, аби в команду більше не приходили виконавці, які не розуміють філософію "більше, ніж клубу".

Однак саме влітку 2017 року сталась головна катастрофа Барселони – відхід Неймара. Це зламало деякі плани, адже тепер потрібно було шукати адекватну заміну бразильській зірці.

Провал з Дембеле

Фернандес запанікував, коли зрозумів, що Неймар справді переходить у ПСЖ. Він не знав, як замінити одного з лідерів команди. А тут ще й провали з іншими трансферами: парижани не відпускають Анхеля Ді Марію та Марко Верратті, а Ліверпуль – Філіппе Коутінью. Саме тоді виник варіант з Усманом Дембеле, який дуже не красиво, але швидко обрав Барселону замість Борусії Дортмунд.

145 млн євро, враховуючи бонуси, були заплачені за гравця, який майже нічим не допоміг команді у такому важливому сезоні.

Однак, як виявилось, Фернандес не вміє не лише купувати, але й продавати. Спортивний директор все літо шукав, куди "сплавити" Арда Турана та Андре Гомеша. Без результатів. Перший пішов лише взимку на правах оренди. А другий продовжує дратувати "Камп Ноу".

Після чергових провалів з Жераром Деулофеу, Нелсоном Семеду та Єррі Міна Бартомеу вже прийняв рішення звільнити горе-директора, але його зупинили результати команди (особливо розгром Челсі 3:0). На фоні непоганих виступів Паулінью та Умтіті у Барселоні навіть хотіли дати Фернандесу ще один шанс. Але поразка від Роми все розставила на свої місця.

Зараз Роберта звинувачують ще й у тому, що його політика загострила головну проблему Барси – Мессізалежність. Мабуть, це й правда. Ще ніколи Барса не виглядала так блідо без аргентинця.

Хто замінить Фернандеса?

Влітку контракт Роберта закінчується. Пропонувати нову угоду Бартомеу не буде, щоб зберегти репутацію. То хто прийде на заміну?

Мончі – перший та найбільш цікавий варіант для каталонців. Щоправда, екс-бос Севільї лише почав працювати з Ромою, тому шансів переманити його немає.

Пропонувати роботу точно будуть Хорді Кройфу. Сина легенди Каталонії запрошували рік тому, але він вирішив залишитись у Ізраїлі. Зараз ситуація змінилась, і влітку Кройф-молодший буде вільним.

Також у списку кандидатів є Патрік Клюйверт, який займав посаду спортивного директора у ПСЖ.