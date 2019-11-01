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"Чому б ні?" – Вернидуб прокоментував інформацію про ймовірність очолити солігорський Шахтар

20:37 333 Читать на русском
"Чому б ні?" – Вернидуб прокоментував інформацію про ймовірність очолити солігорський Шахтар
Юрій Вернидуб / фото: ФК Зоря

Український фахівець Юрій Вернидуб заявив, що наразі зарано говорити про можливу презентацію в статусі головного тренера солігорського Шахтаря.

"Коли це трапиться – я вам першим скажу. Але вперше чую, що вже в понеділок маю очолити. Підстави для таких чуток є? Я не знаю, про що ви говорите. У житті все може трапитися, я це вже говорив, коли мене питали.

Вернидуб в понеділок очолить солігорський Шахтар, – ЗМІ

Сьогодні так, завтра може щось змінитися, після завтра ще щось може змінитися. Не можу відповісти на це питання так, як ви б хотіли. Якщо є про що говорити – я говорю. Якщо немає або ще не зовсім є – кажу, що не знаю.

Я не знаю, що зі мною буде завтра вранці. Може, не дай бог, зі мною щось трапиться. На даний момент не можу сказати, що прийняв Солігорськ. Я не працюю з червня, багато куди їздив. У мене було дуже багато пропозицій. Чому б ні? Якби вам запропонували взяти нормальну команду, з базою, умовами для тренувань, то чому ні? Це нормальна ситуація.

Кожен подумає, проаналізує і зробить свій висновок. Це може бути Білорусь, Литва, Латвія, Казахстан. Єдине, що я знаю – з Росії точно не прийму пропозицію. Хіба що коли у нас щось зміниться, тоді можна буде про щось говорити. Дай бог, щоб щось змінилося", – сказав Вернидуб в коментарі Tribuna.com.

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