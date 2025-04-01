Захисник Лос-Анджелеса та молодіжної збірної України Артем Смоляков в ексклюзивному коментарі "Футбол 24" розповів про свій ефектний перший гол у США.

Про матч: Прикро, що програли. Продовжили боротися й змогли відіграти два м'ячі ще в першому таймі. У другому таймі виглядали доволі впевнено, але, на жаль, не змогли забити. Навіть після вилучення, здається, діяли краще за суперника.

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Про гол: Була ударна позиція, тож чому б не пробити. Мені нічого особливого про гол не сказали, просто після гри хлопці відзначили, що вийшов дуже красивий.

Щодо емоцій після гола: Особливої радості не було – належало відіграватися, тому швидко повернулися до гри. Підтримка фанів – топ. Атмосфера тут, звісно, кайф. Виходиш грати при повному стадіоні.

Як щодо бонусів: Які ще бонуси? (Сміється).

Хто з наших привітав: Чоботенко, Крушинський, Назаренко, Морозко, Мустафаєв, Будківський та ще багато хто.

Нагадаємо, Артем у лютому цього року став гравцем Лос-Анджелеса та вже встиг зіграти в 5 матчах за новий клуб. Гол у ворота Сан-Дієго став першим для Смолякова в США, але не врятував його команду від поразки (2:3).

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