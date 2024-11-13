"Чому б не оголосити страйк? Раніше я вже говорив, що матчів стало занадто багато. Нам потрібно обговорити цю тему між собою.

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На мою думку, матчів занадто багато, і я сподіваюся, що одного разу керівництво УЄФА і ФІФА це зрозуміють", – цитує Упамекано RMC Sport.

Нагадаємо, що Франція зіграє два матчі в Лізі націй – проти Ізраїлю та Італії. Наразі "сині" перебувають на другій сходинці у таблиці з 9 балами. Від італійців вони відстають на один пункт.

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