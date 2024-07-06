"Не мені судити про гру, яку показує збірна Англії. Я зосереджений на нашій власній грі. Втім ми знаємо їхні сильні та слабкі сторони. Намагаюся підготувати команду до всього якнайкраще.

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Нам виявилося під силу боротися з Німеччиною, обіграти Італію. Чому б тепер нам не перемогти Англію? Ми у гарній формі. Ми готові дати сильний бій. Навряд чи багато хто очікував, що ми двічі поспіль вийдемо до чвертьфіналу. Ми досі демонструємо приголомшливу гру, боляче ранимо найсильніших суперників. Ми у чвертьфіналі, в одному матчі від півфіналу, але намагаємось не думати про це надто багато. Хлопці просто раді, що пройшли попередню стадію і, як і раніше, граємо тут.

У груповій стадії багато хто чекав від Англії великих перемог та повної домінації над суперниками. Але для будь-якої великої команди головне в цьому випадку – просто вийти з групи. Серйозні баталії починаються вже у плей-офф, де все вирішується у кожному окремо взятому матчі.

Ми не знаємо, що планує робити Англія. У її складі багато першокласних гравців. Але нам під силу засмутити ще одного лідера. Ми знаємо, як це робити. Ми у хорошій формі, впевнені у собі і вже показали, що можемо грати проти топ-збірних. Ми створимо Англії проблеми", – цитує Якіна офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, на шляху до чвертьфіналу Швейцарія здолала Угорщину (3:1), розписала нічиї з Шотландією (1:1) та Німеччиною (1:1), а в 1/8 фіналу сенсаційно вибила Італію (2:0).

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