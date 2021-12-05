"Чи хочу я досягти рівня Вернидуба у Шерифі чи Реброва у Ференцвароші, виступивши у Лізі чемпіонів? Це нормальне бажання.

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У мене також може бути таке. Чому б із Зорею не почути гімн Ліги чемпіонів? Ми і Динамо обігравали, якщо брати загалом.

Я чудово розумію, що на тривалому відтинку ми не потягнемо з тими ігровими ресурсами, що у нас є. Може цього року ми розвиватимемося трохи далі. Нині конкуренція дуже висока. Ті ж Ворскла та СК Дніпро-1 можуть зробити сюрпризи", – сказав Скрипник у програмі BurBuzz.

Нагадаємо, у поточному сезоні Зоря не змогла пройти кваліфікацію та пробитися до групового етапу Ліги Європи. У Лізі конференцій у команди Скрипника після 5-ти турів шість очок та жодних шансів на єврокубкову весну.

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