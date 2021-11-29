"Чому б і ні?": Шаблій відповів на чутки про трансфер Ярмоленка до команди Шевченка
Вадим Шаблій, агент вінгера Вест Хема Андрія Ярмоленка, прокоментував інформацію про можливий трансфер українця до Дженоа, яку очолює Андрій Шевченко.
"Зараз це чутки, ніхто не зв'язувався ні з клубом, ні з нами. У чемпіонаті Італії Андрій 3-4 роки зможе тримати свій рівень, із Шевченком він давно знайомий, знає його вимоги. Чому б і ні?
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Звісно, ним багато клубів цікавляться. З боку Вест Хема нічого немає, у нього контракт до літа. Ми чекаємо на розвиток подій, інтересу до нього багато", – розповів Шаблій у коментарі відеожурналу Yellow.
Нагадаємо, після приходу Шевченка в Дженоа, клуб стали пов'язувати інтересом до українців, зокрема і до Ярмоленка. Втім, трансфер складно здійснити, оскільки у "грифонів" наразі зайняті усі місця для гравців без паспорту громадянина ЄС. До слова, Ярмоленко провів 15 матчів у складі Вест Хема у всіх змаганнях, у яких забив 1 гол та віддав 3 асисти.
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