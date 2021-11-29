"Зараз це чутки, ніхто не зв'язувався ні з клубом, ні з нами. У чемпіонаті Італії Андрій 3-4 роки зможе тримати свій рівень, із Шевченком він давно знайомий, знає його вимоги. Чому б і ні?

Ярмоленко потрапив до сфери інтересів Дженоа – трансфер має серйозну перешкоду

Звісно, ним багато клубів цікавляться. З боку Вест Хема нічого немає, у нього контракт до літа. Ми чекаємо на розвиток подій, інтересу до нього багато", – розповів Шаблій у коментарі відеожурналу Yellow.

Нагадаємо, після приходу Шевченка в Дженоа, клуб стали пов'язувати інтересом до українців, зокрема і до Ярмоленка. Втім, трансфер складно здійснити, оскільки у "грифонів" наразі зайняті усі місця для гравців без паспорту громадянина ЄС. До слова, Ярмоленко провів 15 матчів у складі Вест Хема у всіх змаганнях, у яких забив 1 гол та віддав 3 асисти.

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