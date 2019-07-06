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"Чоловіки хапають себе за яйця – і нічого": футболістка збірної США відповіла на критику святкування свого гола

08:50 3915 Читать на русском
"Чоловіки хапають себе за яйця – і нічого": футболістка збірної США відповіла на критику святкування свого гола
Алекс Морган / Федерація футболу США

Футболістка збірної США Алекс Морган прокоментувала критику на свою адресу за святкування гола у ворота збірної Англії у півфіналі жіночого чемпіонату світу-2019. Вона продемонструвала фірмовий жест акторки Софі Тернер.

"По-перше, я не намагалася нікого образити. Софі Тернер відома схожим жестом, а вона одна з моїх найулюбленіших акторок.

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По-друге, тут прихована якась дивна штука з подвійними стандартами. Дівчата начебто повинні скромно відзначати свої успіхи і приховувати емоції. Мужики навіть на великих турнірах хапають себе за яйця або ще щось гірше. І нічого. А я просто зобразила, що п'ю чай. Можу тільки посміятися над усіма звинуваченнями на мою адресу", – цитує Морган The Telegraph.

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Світ США США Алекс Морган Алекс Морган Жіночий футбол Відеоновини
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