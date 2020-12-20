"Чоловіки грали проти хлопчиків", – Фонсека розкритикував Рому за розгромну поразку від Аталанти
Наставник Роми Паулу Фонсека назвав причини поразки від Аталанти (1:4).
"Не хочу шукати виправдань. Команда грала активно в першому таймі, але в другому вела себе по-дитячому. Це була гра чоловіків проти хлопчиків.
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Лінії були розтягнуті, футболісти діяли агресивно. А це фатально проти такого суперника, як Аталанта. Справа була не у фізичній готовності, а в психології і ставленні. Ми добре зіграли 25 хвилин, але потім повністю змінили своє ставлення. Такого не повинно траплятися", – цитує Фонсеку Sky Sport Italia.
Після 13-ти турів Серії А Аталанта розташувалась на 7-й сходинці, Рома – 4-та.
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