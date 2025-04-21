Лінделеф не з'явився на лавку запасних після перерви матчу Манчестер Юнайтед – Ліон (5:4) через сімейні обставини. Його дружина Майя в соціальних мережах пояснила причину раптової відсутності свого чоловіка. Виявилося, що син Лінделефа потрапив у біду.

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"За годину до початку гри нам зателефонувала няня і сказала, що їх везуть до лікарні на машині швидкої допомоги. Мій молодший син Френсіс розбив собі голову. Він ганявся за своїм старшим братом Тедом Луї вдома і впав у наші скляні сходи. Його чоло було розділене на дві частини. Він був у лікарні і в четвер, і в п'ятницю.

Йому довелося зробити пластичну операцію, щоб скласти чоло. Його помістили під наркоз. Це перший раз, коли я стикаюся з чимось подібним, що відбувається з одним із моїх дітей. Це було неймовірно неприємно, і я не хочу пережити це знову. Операція пройшла успішно, і Френсіс знову в строю. Він вікінг, і він знову в нормі. Лікарі кажуть, що в нього буде великий шрам на лобі. Але неважливо – я просто радий, що все пройшло так добре", – зазначила Майя.

Подружжя Лінделеф одружене з травня 2018 року й очікує на народження третьої дитини цього року.

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