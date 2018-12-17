Чохонелідзе: Динамо необхідно провести вдалу трансферну кампанію перед матчами з Олімпіакосом

Спортивний директор Динамо Резо Чохонелідзе прокоментував підсумки жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи та розповів про плани клубу на зимову перерву.

"Олімпіакос – дуже сильна команда, яка завжди грає на досить високому рівні. Але саме зараз думаємо про підготовку в Марбельї. Взимку повинні добре потренуватися, щоб бути готовими, перш за все, до першого матчу проти греків.

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Ми розуміємо, що перша гра пройде на виїзді, де традиційно шалена підтримка трибун. До цього матчу потрібно набрати максимальні ігрові кондиції і провести вдалу трансферну кампанію", – сказав Чохонелідзе каналу Футбол 1.

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Олімпіакосом відбудуться 14 та 21 лютого.

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