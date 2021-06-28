"Не хочу виступати порадником. Скажу лише, що збірна Швеції мені сильно сподобалася. Це дуже непростий суперник, плюс-мінус можна порівняти за рівнем з австрійцями, навіть чимось схожі за стилем. Але в цьому випадку більше буде залежати від нас самих – чи зможе збірна психологічно перебудуватися. Вірю, що так і буде. У Шевченка кваліфікований штаб і вони повинні налаштувати хлопців на головну гру всього Євро.

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Мені шалено сподобався Ісак на груповому етапі. Мабуть, він головне відкриття цього Євро. Але чого його боятися? У нас є такий самий молодий Забарний. Просто після Австрії стільки бруду полилося на нашу збірну, що здається, що наші футболісти не такі хороші. Але це в корені неправильно", – поділився Михалик в інтерв'ю FanDay.

Зазначимо, що Ісак яскраво проявив себе на Євро-2020, хоча так і не відзначився результативними діями. Матч Швеція – Україна запланований на 29 червня, початок зустрічі о 22:00.

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