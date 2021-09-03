Екс-тренер збірної України Йожеф Сабо очікував, що Україна зустрінеться з труднощами у поєдинку проти Казахстану (2:2).

"У першому таймі була безліч моментів, треба було закривати гру. Або не вистачило майстерності, або невезіння.

Казахстан – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Кінцівка матчу, звичайно, вийшла інфарктною. Не дограли півхвилини. Треба подивитися ще раз повтор, проаналізувати, чому помилилися, чому не спрацювала підстраховка. Можна звинувачувати Караваєва, Пятова, Забарного. Але результат на совісті всієї команди. Так вийшло.

До речі, напередодні матчу я не очікував, що гра в Нур-Султані буде легкою і ми заберемо там три очки. Все ж ми пам'ятаємо матч в Києві, плюс ситуація в нашій збірній після зміни головного тренера. Що можна з нього вимагати, якщо команда зібралася за два дні до матчу. Вважаю, що це ненормально.

Звичайно, шанси ще є, треба грати і налаштовуватися на Францію. Буде важко", – цитує Сабо Meta-ratings.com.ua.

Після 4-х матчів кваліфікації ЧС-2022 Україна з 4-ма очками залишається на другому місці у своїй групі.

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