"На той момент я грав лише 10 місяців на професіональному рівні. Пам’ятаю, ми з татом обговорювали якісь трансферні пропозиції з Європи. Одним із варіантів був Шахтар, але я йому сказав: "Не хочу в Україну, там дуже холодно".

Втім, Шахтар продовжував наполягати, щоб я приїхав, просто подивитися, як там. Я з татом поїхав туди на три дні, подивитись тренувальні умови та місто. Нам справді сподобався проект та все інше. Вони грали в Лізі чемпіонів щосезону, там вже грали інші бразильці, наприклад Луїс Адріано та Фернандінью.

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У мій останній день перебування там вони помітили, що я все ще не впевнений. Генеральний директор побачив моє обличчя і сумніви. Він запитав: "Чого ти хочеш, щоб залишитися – більше грошей чи що?". Я відповів: "Справа не в грошах, це дуже серйозний переїзд – з Бразилії в Україну. Тут все інакше". Але я вирішив підписати контракт, вважав, що це найкраще місце для виступів в Лізі чемпіонів та для того, щоб я потім міг переїхати кудись, наприклад, в Англію чи Іспанію. Це хороша вітрина, щоб перейти в топ-лігу.

Зрештою я залишився там на п’ять з половиною років, хоча планував лише на два. Мені знадобився цілий рік, щоб адаптуватися до всього: мови, холоду, тренувань. Це було важко. Зима була сувора, надворі -20 градусів. Але загалом це був гарний час, у нас була дуже хороша команда. Ми обіграли Челсі в Лізі чемпіонів, я виграв стільки трофеїв", – пригадав Вілліан в інтерв'ю The Athletic.

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