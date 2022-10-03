Винесений на понеділок матч ніс у собі інтригу: на кону стояла доля головного тренера Верони Габріеле Чоффі. Ще перед матчем веронська газета l'Arena вийшла з новиною: у разі поразки "мастифів" Чоффі буде звільнено з посади головного тренера команди. "Звільнити" Чоффі могла його колишня команда, яку він добровільно вирішив залишити влітку.

Гасперіні відзначив прогрес Маліновського і Ко – це дозволяє команді бути лідером чемпіонату Італії

Удінезе як головна сенсація старту нового сезону був близький до того, щоб втратити очки, але проявив характер. Перший тайм залишився за господарями: лівий латераль Дойг вдало спіймав м'яч на ногу і з льоту поцілив у дальній кут воріт.

Після цього Верона в основному відбивалася, а Удінезе тринькав момент за моментом. Деулофеу, Уолас, Ловриіч і Самарджіч неодноразово хапалися за голову, марнуючи можливість зрівняти рахунок. Воротар Верони Монтіпо, який здійснив кілька феноменальних порятунків, однозначно став героєм зустрічі. Пробити його фріульці змогли лише в середині другого тайму за допомогою Бету, який вийшов на заміну. Деулофеу вивів португальського форварда на ударну позицію, і головна ударна сила Удінезе не схибив.

Вирвати перемогу гості змогли за допомогою центрального захисника Бійола, який замкнув навісну подачу Самарджіча зі штрафного.

Цей результат залишає Верону у зоні вильоту і підіймає Удінезе на третє місце таблиці. Що стосується Габріеле Чоффі, то його, швидше за все, найближчими днями буде звільнено.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд