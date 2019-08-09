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Чоботенко: Маріуполь їхав в Одесу 10 годин автобусом – втричі довше, ніж АЗ із Нідерландів

10:36 298 Читать на русском
Чоботенко: Маріуполь їхав в Одесу 10 годин автобусом – втричі довше, ніж АЗ із Нідерландів
Сергій Чоботенко / Маріуполь

Захисник Маріуполя Сергій Чоботенко прокоментував матч проти АЗ у кваліфікації до Ліги Європи та поскаржився на довгий переїзд в Одесу.

 

"Звичайно, ми б хотіли грати в Маріуполі, тому що Чорноморець для нас – чужа арена. Ми сюди дістаємося 10 годин автобусом– АЗ в три рази швидше дістається із Нідерландів, ніж ми.

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Для них і для нас це чужа трибуна. Але хочу подякувати вболівальникам, які прийшли і дуже добре підтримували нас в чужому місті. Спасибі їм за це.

Важка гра. АЗ дуже хороша технічна команда, яка всю гру контролювала м'яч. Нам було дуже складно перебудовуватися без м'яча.

Перший тайм з двох зіграли, рахунок для нас позитивний, тепер будемо їхати в Алкмаар тільки за перемогою: забити гол і вже грати від рахунку", – цитує Чоботенка Ua-football.com.

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Теги
Ліга Європи Чорноморець Маріуполь Маріуполь Сергій Чоботенко Сергій Чоботенко Маріуполь - АЗ
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