Чоботенко: Маріуполь їхав в Одесу 10 годин автобусом – втричі довше, ніж АЗ із Нідерландів

Захисник Маріуполя Сергій Чоботенко прокоментував матч проти АЗ у кваліфікації до Ліги Європи та поскаржився на довгий переїзд в Одесу.

"Звичайно, ми б хотіли грати в Маріуполі, тому що Чорноморець для нас – чужа арена. Ми сюди дістаємося 10 годин автобусом– АЗ в три рази швидше дістається із Нідерландів, ніж ми.

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Для них і для нас це чужа трибуна. Але хочу подякувати вболівальникам, які прийшли і дуже добре підтримували нас в чужому місті. Спасибі їм за це.

Важка гра. АЗ дуже хороша технічна команда, яка всю гру контролювала м'яч. Нам було дуже складно перебудовуватися без м'яча.

Перший тайм з двох зіграли, рахунок для нас позитивний, тепер будемо їхати в Алкмаар тільки за перемогою: забити гол і вже грати від рахунку", – цитує Чоботенка Ua-football.com.

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