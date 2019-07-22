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Чоботенко: Маріуполь має бути готовим до боротьби на двох фронтах

14:35 131 Читать на русском
Чоботенко: Маріуполь має бути готовим до боротьби на двох фронтах
Сергій Чоботенко / фото: ФК Маріуполь

Захисник Маріуполя Сергій Чоботенко прокоментував готовність команди до старту сезону 2019/20.

"Зараз майже у всіх команд в Прем'єр-лізі кожні півроку-рік змінюється колектив. У нас в цьому році омолодився склад, прийшли хлопці з дубля Шахтаря, які стали чемпіонами світу. Буде дуже цікаво подивитися, як вони себе проявлять.

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Втрати Ігнатенка, Зубкова та Піхальонка – дуже великі для Маріуполя. В нас була налагоджена схема: Ігнатенко відбирав м'яч, Піхальонок віддавав передачу, а Зубков забивав. Буде цікаво, як новачки проявлять себе на нових позиціях.

Чи готовий Маріуполь грати на 2 фронти? Я думаю готовий. Якщо ми ставимо щороку завдання виходити в Лігу Європи, то команда просто зобов'язана бути готовою грати на два фронти.

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Побажань щодо суперника в Лізі Європи немає, хочеться перемогти будь-якого суперника, який випаде нам.

Думаю, на кожній позиції є своя здорова конкуренція. А де є проблеми – покаже чемпіонат", – цитує Чоботенка офіційний сайт Маріуполя.

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Теги
Ліга Європи Трансфери Сергій Чоботенко Сергій Чоботенко Данило Ігнатенко Данило Ігнатенко Олександр Зубков Олександр Зубков Олександр Піхальонок Олександр Піхальонок Маріуполь Маріуполь
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