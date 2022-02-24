"Разом із 60 депутатами Європарламенту ми закликаємо УЄФА переглянути своє рішення про проведення фіналу Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі 28 травня. Ніхто не може стояти осторонь і спостерігати за військовими діями Росії в Україні", – написала Брікмон у своєму твіттері.

УЄФА планує забрати фінал Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурга, – журналіст

Раніше мер Лондона Садік Хан заявив про готовність прийняти фінал поточного розіграшу ЛЧ, якщо Санкт-Петербург позбавлять цього права.

Зауважимо, сьогодні вранці російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення.

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