Член Федерації футболу Єгипту погрожує матері Салаха

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах потрапив у складну ситуацію після різких висловлювань в бік Федерації футболу Єгипта.

Раніше Салах публічно розкритикував Федерацію футболу Єгипту за погану організацію безпеки для гравців збірної країни під час їх перебування в Грозному на чемпіонаті світу-2018.

"Люди заходили в мій готельний номер, я не міг вийти в ресторан", – Салах розповів про перебування в Росії на ЧС-2018

На це відреагував член ради директорів Федерації футболу Єгипту Халід Латіф в твіттері.

"Хотів би нагадати Салаху, що його мати все ще в Єгипті. Ти знаходишся за кордоном і можеш робити все, що захочеш.

Думаю, багато хто зрозуміє, про що я", – написав Латіф.

ЧС-2018: Салах не конфліктував зі збірною Єгипту через Кадирова