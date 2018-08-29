Член Федерації футболу Єгипту погрожує матері Салаха

Ліга чемпіонів — 16:58 96
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"Рішення щодо Супряги приймав не Хацкевич", або "Як гарантувати собі 42 млн євро": реакція соцмереж на Динамо – Аякс
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Динамо – Аякс: вирішальний фактор "нового Хаві", ганебні антирекорди киян та цифри, які пояснюють провал ХацкевичаЛіга чемпіонів — 15:16 2413
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"Навіщо Динамо виходити в ЛЧ? Щоб там ганьбитися?" Легендарний "динамівець" пояснив, чому рівень киян – ЛЄЛіга чемпіонів — 15:00 4059
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В ФФУ підтвердили виклик у збірну України СелезньоваЗбірна України — 14:07 332
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Трансфер екс-форварда Мілана Ньянга в Динамо на межі зривуУкраїна — 13:06 1252
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