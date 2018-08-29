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Член Федерації футболу Єгипту погрожує матері Салаха

16:03 838 Читать на русском
Член Федерації футболу Єгипту погрожує матері Салаха
Мохамед Салах / Фото AFP

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах потрапив у складну ситуацію після різких висловлювань в бік Федерації футболу Єгипта.

Раніше Салах публічно розкритикував Федерацію футболу Єгипту за погану організацію безпеки для гравців збірної країни під час їх перебування в Грозному на чемпіонаті світу-2018.

"Люди заходили в мій готельний номер, я не міг вийти в ресторан", – Салах розповів про перебування в Росії на ЧС-2018

На це відреагував член ради директорів Федерації футболу Єгипту Халід Латіф в твіттері.

"Хотів би нагадати Салаху, що його мати все ще в Єгипті. Ти знаходишся за кордоном і можеш робити все, що захочеш.

Думаю, багато хто зрозуміє, про що я", – написав Латіф.

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Теги
Єгипет Єгипет ЧС 2018 Мохамед Салах Мохамед Салах
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