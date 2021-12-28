Всеукраїнське об’єднання тренерів визнало наставника Агробізнеса Олександра Чижевського найкращим фахівцем Першої ліги у 2020 році, повідомляє офіційний сайт організації.

Агробізнес планує змінити домашній стадіон у разі виходу в УПЛ – є два варіанти

Серед його досягнень:

– Агробізнесом здобуто найбільше очок за підсумками календарного 2020 року (54 очка з 9-очковою перевагою від найближчого переслідувача);

– команда покращила своє історичне досягнення за весь час виступів (4-та сходинку у турнірній таблиці Першої ліги за підсумками сезону 2019/20);

– перший в історії вихід у чвертьфінал Кубка України.

До слова, другу сходинку посів тренер Чорноморця Сергій Ковалець, а замикає трійку наставник Гірник-Спорта Ігор Жабченко. У топ-5 увійшли також Юрій Вірт (Верес) та Ілля Близнюк (Миколаїв).

Нагадаємо, Агробізнес пішов на зимову паузу у ранзі лідера Першої ліги, маючи у своєму активі 31 очко.

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