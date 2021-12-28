Чижевський став найкращим тренером Першої ліги за підсумками 2020 року
Успіхи Олександра Чижевського біля керма волочиської команди не залишились непоміченими.
Всеукраїнське об’єднання тренерів визнало наставника Агробізнеса Олександра Чижевського найкращим фахівцем Першої ліги у 2020 році, повідомляє офіційний сайт організації.
Агробізнес планує змінити домашній стадіон у разі виходу в УПЛ – є два варіанти
Серед його досягнень:
– Агробізнесом здобуто найбільше очок за підсумками календарного 2020 року (54 очка з 9-очковою перевагою від найближчого переслідувача);
– команда покращила своє історичне досягнення за весь час виступів (4-та сходинку у турнірній таблиці Першої ліги за підсумками сезону 2019/20);
– перший в історії вихід у чвертьфінал Кубка України.
До слова, другу сходинку посів тренер Чорноморця Сергій Ковалець, а замикає трійку наставник Гірник-Спорта Ігор Жабченко. У топ-5 увійшли також Юрій Вірт (Верес) та Ілля Близнюк (Миколаїв).
Нагадаємо, Агробізнес пішов на зимову паузу у ранзі лідера Першої ліги, маючи у своєму активі 31 очко.
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