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Чижевський прокоментував першу перемогу на чолі Карпат

22:08 167 Читать на русском
Чижевський прокоментував першу перемогу на чолі Карпат
Олександр Чижевський / Карпати

Виконувач обов'язків головного тренера Карпат Олександр Чижевський анонсував введення у гру команди нових тактичних схем.

4’ Олександр Ковпак
90+2’ Артур Авагімян
 
Андрій Нестеров 18’
Сергій Мякушко 21’
Денис Мірошніченко 45+2’
4’ Олександр Ковпак
18’ Андрій Нестеров
21’ Сергій Мякушко
45+2’ Денис Мірошніченко
90+2’ Артур Авагімян

"За такий короткий час важко щось перебудувати, але я вдячний хлопцям, що вони змогли показати саме таку гру. До кінця першого тайму "леви" продемонстрували непоганий футбол. Коли пропустили перший м’яч – гра значно покращилася, ми перехопили ініціативу.

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В нас зараз буде трішки більше часу, щоб покращити гру в обороні. Ми будемо працювати над нашими помилками, зокрема введемо нові тактичні схеми.

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Ми будемо ретельно готуватися до наступного суперника. Команда укомплектована досвідченими гравцями. Важливим фактором є те, що увесь тренерський штаб Волині раніше працював у львівському клубі", – цитує Чижевського офіційний сайт Карпат.

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Карпати Карпати Арсенал-Київ - Карпати Олександр Чижевський Олександр Чижевський
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