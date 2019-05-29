Чижевський прокоментував першу перемогу на чолі Карпат

Виконувач обов'язків головного тренера Карпат Олександр Чижевський анонсував введення у гру команди нових тактичних схем.

"За такий короткий час важко щось перебудувати, але я вдячний хлопцям, що вони змогли показати саме таку гру. До кінця першого тайму "леви" продемонстрували непоганий футбол. Коли пропустили перший м’яч – гра значно покращилася, ми перехопили ініціативу.

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В нас зараз буде трішки більше часу, щоб покращити гру в обороні. Ми будемо працювати над нашими помилками, зокрема введемо нові тактичні схеми.

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Ми будемо ретельно готуватися до наступного суперника. Команда укомплектована досвідченими гравцями. Важливим фактором є те, що увесь тренерський штаб Волині раніше працював у львівському клубі", – цитує Чижевського офіційний сайт Карпат.