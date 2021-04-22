"Конкретну суму називати не буду, але вона значно перевершувала ту, яку ми отримали від клубного керівництва за перемогу у чвертьфіналі над донецьким Шахтарем. Все справедливо, адже у Тернополі на кону була путівка у фінал. Однак якщо в поєдинку з "гірниками" нам вдалося стрибнути вище голови, то з динамівцями Києва це не вийшло.

Агробізнес – Динамо – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Можливо, якби Агробізнес грав у оптимальному складі, то перевага підопічних Мірчі Луческу була би не такою відчутною. А все-таки я дуже вдячний хлопцям за виступ в кубковому турнірі, титули конкурентів не заважали нам писати історію", – цитує Чижевського Meta-ratings.

Нагадаємо, Агробізнес сенсаційно здолав Шахтар в 1/4 фіналу, а ще на попередній стадії переміг Ворсклу. Переграти Динамо за крок до вирішального матчу Кубка України команда Чижевського не змогла, розгромно поступившись.

Агробізнес – Динамо: Луческу в ударі, гравці збірної феєрять, а суддівство і регламент псують півфінал Кубка України