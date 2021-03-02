"Емблема Шахтаря і Динамо впливає. Наші футболісти – мало хто грав проти Шахтаря. Тому важлива психологія футболістів, наскільки вони будуть стійкими. Багато футболістів бачать емблему Шахтаря і вже можуть не виходити з роздягальні на поле. Ми будемо намагатися налаштувати їх так, що проти будь-якої команди можна грати, будь-яку команду можна обіграти.

Агробізнес напередодні матчу з Шахтарем підсилився екс-захисником Руха

Тут не вгадаєш, хто проти нас вийде, тому що у Шахтаря два повноцінні склади. Передбачати, хто вийде в середу дуже складно. 50% можеш вгадати, а 50% – ні. Але Шахтар все одно не відходить від свого стилю гри.

Хто б не вийшов – нам потрібно дивитися на свою гру. Якщо ми будемо підлаштовуватися і боятися, як би нам відбитися, – я не хочу грати в такий футбол. Хочу, щоб наша команда грала у свій футбол. "Гірники" прекрасно розуміють, що грають з командою рангом нижче, що у них немає права оступитися, їх не зрозуміють. Це клуб з великим ім'ям. А на нас результат не тисне. Буде позитивний – будемо на вершині", – сказав Чижевський у програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, кубкова зустріч проти Шахтаря відбудеться вже завтра, 3 березня. Початок матчу о 19:00.

Шахтар відпускає Динамо і (не) ризикує 40 мільйонами, Скрипник знову воює за ЛЧ з втратами найкращих, казус Монзуль