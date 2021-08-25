"Не можна безапеляційно стверджувати, що у Франції Шахтар переміг на класі. Вистачало вразливих місць в обороні. Якби не зловив кураж Анатолій Трубін, то ще невідомо, як би все закінчилося ... На жаль, доводиться констатувати, що належної збалансованості в діях Шахтаря поки ще немає.

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Травма Трубіна – це втрата для Шахтаря, хоча і він не безгрішний. На жаль, його дублер – Андрій Пятов (навіть якось незручно говорити таке про іменитого голкіпера) – тривалий час перебував без належної ігрової практики і останній календарний матч чемпіонату УПЛ з Чорноморцем показав, що йому ще не вистачає впевненості. Залишається сподіватися, що величезний досвід допоможе Пятову зібратися і продемонструвати свої найкращі якості.

Те, що ніяких "автобусів" донеччани ставити не будуть – це однозначно. Шахтар не змінить свого стилю і буде шукати щастя біля чужих воріт. Хоча тут варто звернути увагу на те, що Mонако на старті сезону вирішив зробити ставку на виступи в єврокубках. Тому після домашньої поразки вони приїдуть до Харкова брати реванш. Інакше Ніко Ковачу може дорого обійтися виліт з Ліги чемпіонів і дві поспіль поразки в чемпіонаті Франції.

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Ось чому нас сьогодні чекає дуже цікавий поєдинок. Я дуже хочу, щоб Шахтар перервав серію невдалих виступів українських клубів у єврокубках і вийшов в наступний раунд. Тим більше, що підтримка 12-го гравця в Харкові "гірникам" гарантована", – цитує Чижевського Команда1.