Чистка від Зідана: француз не взяв на матч із Уескою володаря "Золотого м'яча" Модріча та ще 3-х гравців основи

Зінедін Зідан продовжує ротацію кадрів після свого повернення на посаду головного тренера мадридського Реала.

Французький фахівець не включив до заявки на матч 29-го туру Ла Ліги відразу 4-х гравців основи. Перелік гравців оприлюднив офіційний твіттер Реала.

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Зокрема, проти Уески не зіграє володар "Золотого м'яча" Лука Модріч, а також Рафаель Варан, Тоні Кроос та Марко Асенсіо. Крім того, через травми не допоможуть "вершковим" Тібо Куртуа, Дані Карвахаль і Жуніор Вінісіус. Натомість у заявці улюбленці Зідана – Навас, Іско та Бензема.

До слова, поєдинок Реал – Уеска відбудеться у неділю, 31 березня, на Сантьяго Бернабеу. Початок зустрічі о 21:45.