toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ФУЛХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ БАРСЕЛОНА - ЕСПАНЬЙОЛ

Чистка від Зідана: француз не взяв на матч із Уескою володаря "Золотого м'яча" Модріча та ще 3-х гравців основи

16:25 529 Читать на русском
Чистка від Зідана: француз не взяв на матч із Уескою володаря "Золотого м'яча" Модріча та ще 3-х гравців основи
Зінедін Зідан / EFE

Зінедін Зідан продовжує ротацію кадрів після свого повернення на посаду головного тренера мадридського Реала.

 

Французький фахівець не включив до заявки на матч 29-го туру Ла Ліги відразу 4-х гравців основи. Перелік гравців оприлюднив офіційний твіттер Реала.

Реал може повернути Луніна на наступний сезон – конкурентом українця цікавиться Базель

Зокрема, проти Уески не зіграє володар "Золотого м'яча" Лука Модріч, а також Рафаель Варан, Тоні Кроос та Марко Асенсіо. Крім того, через травми не допоможуть "вершковим" Тібо Куртуа, Дані Карвахаль і Жуніор Вінісіус. Натомість у заявці улюбленці Зідана – Навас, Іско та Бензема.

До слова, поєдинок Реал – Уеска відбудеться у неділю, 31 березня, на Сантьяго Бернабеу. Початок зустрічі о 21:45.

Теги
Лука Модріч Лука Модріч Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Реал Мадрид - Уеска
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
хв
Барселона
17:15
Еспаньйол
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук