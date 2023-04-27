Наставник Кривбаса Юрій Вернидуб відверто розповів про своє перебування в комітеті УАФ.

– Ви їздили на матчі збірної України. Павелко хотів таку якусь нараду зробити, щоб ви всі спілкувалися.

– Так, так. Я навіть був в комітеті Маркевича в УАФ.

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– І чим займались?

– Та нічим. Коли зняли Саню Головка (з посади головного тренера молодіжної збірної України – прим.) та призначили Руслана Ротаня, я тоді був єдиний проти цього всього. Сказав, що не розумію цього.

Мене ніхто не підтримав, і я сказав, що, мабуть, не повинен тут перебувати. "Навіщо я вам потрібен? Я пішов". Приїхав та зразу поїхав, – розповів Вернидуб в інтерв'ю Sportarena.

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