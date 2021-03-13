"Катастрофи не сталося, не потрібно посипати голову попелом, я і до матчу говорив, що Рома – фаворит. Правда, забагато Шахтар пропустив. Поразка з рахунком 0:3 – незаслужена. "Гірники" як мінімум напрацювали на один гол.

"Тренер Шахтаря повинен бути жорсткішим": Шевчук закликав Каштру "взяти за кадик" забронзовілих зірок "гірників"

На що Шахтар може розраховувати у матчі-відповіді з Ромою? Шансів на загальний успіх в цьому протистоянні дуже мало. 0:3 – це вкрай поганий рахунок. Однак, чим чорт не жартує. Якщо Рома вдома забила три м'ячі, то чому б Шахтарю цього не зробити на своєму полі? Однак, думаю, римляни в Києві не стануть відсиджуватися в обороні. Фонсека, як ніхто інший, чудово розуміє – Шахтарю не можна віддавати ініціативу, не можна підпускати його близько до своїх воріт. Упевнений, в матчі-відповіді ми побачимо той же сценарій, що і в першій грі", – сказав Кравченко у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар на виїзді був розгромлений Ромою з рахунком 0:3. Матч-відповідь відбудеться вже за тиждень, 18 березня.

Шахтар розбитий, справжнє повернення Фараона, знущання над Трубіним – італійські ЗМІ "виводять" Фонсеку в чвертьфінал