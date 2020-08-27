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Чілвел зізнався, що змусило його прийняти пропозицію Челсі

06:00 - Читать на русском
Чілвел зізнався, що змусило його прийняти пропозицію Челсі
Бен Чілвел / Сайт Челсі

Захисник Бен Чілвел поділився емоціями від переходу з Лестера в Челсі.

"Я з нетерпінням чекаю, щоб приєднатися до цієї молодої, динамічної команди на чолі з Френком Лемпардом. Розраховую, що будемо боротися за нагороди в наступному сезоні.

Челсі офіційно придбав Чілвела

Лемпард справді довіряє молодим гравцям, якщо вони демонструють належний рівень. Розмова з тренером стала однією з головних причин того, що я опинився в Челсі. Я дуже радий. Гадаю, ідеї нового наставника ідеально відповідають моїй грі", – сказав Чілвел в коментарі офіційному сайту Челсі.

Нагадаємо, в минулому сезоні АПЛ лівий захисник провів за Лестер 27 матчів, відзначився 3 голами та 3 асистами.

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Теги
Англія Бен Бен Чілвел Френк Френк Лемпард Челсі Челсі
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