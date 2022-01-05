Початок року для чилійського футболу був зіпсований раптовою смертю лідера місцевої команди Парісьйон де Пейн, повідомляє Biobiochile.

Чергова смерть молодого футболіста – серце 29-річного оманця зупинилось прямо під час розминки

Для прощання з Хайме Ескандаром партнери по команді винесли домовину зі своїм товаришем на футбольне поле. Рикошетом Хайме зумів "відзначився" своїм останнім голом у кар'єрі. "Святкування" гола супроводжувалось обіймами та феєрверками.

Вундеркінд виявився бракованим – історія невдачі суперталанта Мілана, який не витримав випробування славою