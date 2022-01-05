Чилійські гравці винесли домовину свого лідера на поле, щоб віддати шану "прощальним" голом
07:30 - Читать на русском
Зворушливим вчинком відзначились футболісти Парісьйон де Пейн.
Початок року для чилійського футболу був зіпсований раптовою смертю лідера місцевої команди Парісьйон де Пейн, повідомляє Biobiochile.
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Для прощання з Хайме Ескандаром партнери по команді винесли домовину зі своїм товаришем на футбольне поле. Рикошетом Хайме зумів "відзначився" своїм останнім голом у кар'єрі. "Святкування" гола супроводжувалось обіймами та феєрверками.
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