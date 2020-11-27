"У нас все ще є надія на плей-офф. Ніхто не здасться. Попереду два матчі, і ми будемо битися. Це негативний результат, але ми повинні боротися і дивитися вперед.

АЕК – Зоря – 0:3 – відео голів і огляд матчу

До моменту вилучення ми все контролювали. Але потім ми дали простір Зорі, яка максимально використала свою чисельну перевагу. Навіть удесятьох ми все ще вірили, що зможемо відігратися. Зоря не була кращою у всьому, але вони змусили нас платити за помилки", – цитує Чигринського сайт УЄФА.

Додамо, що Зоря та АЕК з трьома очками зберігають лише примарні шанси на вихід у плей-офф. За два тури до фінішу Брага має на чотири пункти більше, а Лестер з одинадцятьма вже гарантував собі прохід до наступної стадії.

Зоря розгромила АЕК і взяла реванш у Лізі Європи, скориставшись грандіозним подарунком Шахова