Чигринський завершує повернення в Шахтар – екс-захисник Барселони пройшов важливий етап, – джерело
19:06 - Читать на русском
Колишній захисник Барселони та Шахтаря Дмитро Чигринський близький до ще одного повернення в донецький клуб.
Чигринський сьогодні вже пройшов медичний огляд для завершення переходу в Шахтар, повідомляє Telegram-канал Legioners.ua.
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Раніше повідомлялось, що Дмитро покинув Іонікос, тож має приєднатись до чемпіона України на правах вільного агента. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.
Нагадаємо, Дмитро перебував у структурі Шахтаря з 2002-го по 2015 роки з перервою на сезон у Барселоні.
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