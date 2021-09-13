Чигринський з поразки дебютував за Іонікос проти своєї колишньої команди – відео розгрому
Легіонер новачка грецької першості Дмитро Чигринський не зміг допомогти своєму новому клубу уникнути розгрому у першому ж матчі.
Греція, Суперліга, 1-й тур
АЕК – Іонікос – 3:0
Голи: Ле Таллек, 7, Амрабат, 62 (пен.), Цубер, 66
Вилучення: Ромао, 33 (Іонікос, друга жовта картка)
Чигринський прокоментував свій перехід у грецький Іонікос
Український захисник Іонікоса Дмитро Чигринський одразу потрапив до стартового складу на матч 1-го туру чемпіонату Греції. Гості пропустили вже на початку матчу, а в середині першого тайму залишились у меншості – Ромао протягом 9 хвилин заробив дві жовті картки.
По перерві Іонікос пропустив ще двічі (з пенальті і з гри) і розгромом отримав бойове хрещення у найвищому дивізіоні. Наш легіонер відіграв увесь матч і записав собі в пасив жовту картку на 52-й хвилині. Ще один українець у складі АЕКа – Євген Шахов – весь поєдинок провів на лаві запасних.
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