Греція, Суперліга, 1-й тур

АЕК – Іонікос – 3:0

Голи: Ле Таллек, 7, Амрабат, 62 (пен.), Цубер, 66

Вилучення: Ромао, 33 (Іонікос, друга жовта картка)

Чигринський прокоментував свій перехід у грецький Іонікос

Український захисник Іонікоса Дмитро Чигринський одразу потрапив до стартового складу на матч 1-го туру чемпіонату Греції. Гості пропустили вже на початку матчу, а в середині першого тайму залишились у меншості – Ромао протягом 9 хвилин заробив дві жовті картки.

По перерві Іонікос пропустив ще двічі (з пенальті і з гри) і розгромом отримав бойове хрещення у найвищому дивізіоні. Наш легіонер відіграв увесь матч і записав собі в пасив жовту картку на 52-й хвилині. Ще один українець у складі АЕКа – Євген Шахов – весь поєдинок провів на лаві запасних.

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