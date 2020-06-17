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Чигринський визначився зі своїм майбутнім в АЕКу

12:26 462 Читать на русском
Чигринський визначився зі своїм майбутнім в АЕКу
Дмитро Чигринський / ФК АЕК

Захисник АЕКа Дмитро Чигринський прийняв рішення щодо свого майбутнього в грецькому клубі.

Чигринський залишиться в команді до завершення чемпіонату Греції, повідомляє Sport.24.

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Зазначається, що у захисника завершується контракт 30 червня, проте він вирішив дограти поточний сезон за АЕК. Цікаво, що грецький клуб вже втратив Огнєна Враньєша, у якого завершилась угода. Боснієць вже попрощався з клубом.

До слова, українець провів 18 поєдинків у поточному сезоні за АЕК, записавши до свого активу 1 гол.

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Теги
Трансфери АЕК Афіни АЕК Афіни Світ Дмитро Чигринський Дмитро Чигринський
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