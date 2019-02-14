Чигринський: Вболівальники Олімпіакоса можуть освистувати навіть своїх

Захисник АЕКа Дмитро Чигринський розповів про атмосферу на стадіоні Георгіос Карайскакіс перед першим матчем 1/16 фіналу Ліги Європи Олімпіакос – Динамо.

"Георгіос Карайскакіс – стадіон з неймовірною аурою. Але уболівальник там дуже вимогливий і специфічний. Якщо своя команда припускається помилок, вони починають гудіти і освистувати навіть своїх.

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Зрозуміло, зі старту буде підтримка, але чим більше неприємностей Динамо буде доставляти Олімпіакосу, чим більше буде володіти перевагою і змушувати суперника помилятися, тим складніше грецьким футболістам буде триматися перед своїми вболівальниками. Фанати агресивно реагують на такі речі.

Варто сприймати цей матч як скажений досвід. Наскільки я знаю, вже sold out, на стадіоні буде биток. Це топовий рівень з точки зору атмосфери на стадіоні. Додаткової мотивації не треба – аншлаг на трибунах, плей-офф Ліги Європи. Грати при такій атмосфері дуже приємно. Все агресивно, але це ж класно, коли всі 33 тисячі проти тебе, це додатково мотивує.

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Нам належить це відчути після Динамо наступної неділі. Для нас це ще і дербі, велика нелюбов між клубами. Завжди хочеться якось заткнути Олімпіакос, тому що останні років 10 вони і так панували в грецькому футболі. Лише в останньому році ми перервали їхню гегемонію", – цитує Чигринського Tribuna.com.