Чигринський та Шахов позмагаються за Кубок Греції – ПАОК і АЕК стали фіналістами турніру

У фіналі Кубка Греції ПАОК Євгена Шахова зіграє проти АЕКа Дмитра Чигринського.

Кубок Греції. 1/2 фіналу, матчі-відповіді

Астерас – ПАОК – 0:0 (перший матч – 0:2)

Ламія – АЕК – 0:4 (перший матч – 0:2)

Голи: Понсе, 36, Ойконому, 42, Бакасетас, 53, Вандерсон, 66 (авт)

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ПАОК Євгена Шахова, який напередодні став чемпіоном Греції, позмагається ще й за національний Кубок. У повторному півфінальному поєдинку проти Астераса команда українця зіграла у "суху" нічию, але перемога у першому поєдинку дозволила ПАОКу вийти у фінал. Шахов відіграв увесь матч. Євген Хачеріді традиційно не потрапив навіть до заявки новоспечених чемпіонів Греції.

АЕК після скромних домашніх 2:0 у матчі-відповіді буквально знищив Ламію. Команда Дмитра Чигринського забила по два голи у кожному із таймів, на що господарі не спромоглися відповісти бодай одного разу.

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Додамо, що український захисник участі у звітному поєдинку не брав, оскільки продовжує відновлюватися після травми, яку отримав ще на початку березня. Однак грецькі ЗМІ запевняють, що Чигринський може повернутися на поле вже 5 травня в останньому турі грецької Суперліги.

Фінал Кубка Греції відбудеться 11 травня, тому цілком ймовірно, що ми зможемо побачити на полі протистояння двох українців у боротьбі за трофей.