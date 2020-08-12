Чигринський спрогнозував майбутнє Динамо з Луческу

"Коли почув, що Луческу очолить Динамо – був шокований. Я ніколи не міг би собі уявити, що Мірча тренуватиме Динамо, але якщо у нього знайшлися причини для цього... Тому як мінімум фанати Динамо, мені здається, повинні розуміти, що мотивація у нього повинна бути дуже серйозна, щоб зробити такий крок. Без дуже серйозної мотивації він би не прийняв Динамо, це однозначно. І звичайно, мотивація – це ми говоримо не про фінансову сторону.

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Ми можемо лише певними припущеннями оперувати, але я так розумію, що дійсно мала місце якась образа. Напевно Містер дійсно хотів повернутися у Шахтар, у нього були такі думки. Була ж інформація, що він пропонував свою кандидатуру, і коли його наступник Фонсека залишав посаду, здається, ще раз, але "гірники" відмовилися. Тобто Мірчу, напевно, це якось професійно дуже сильно зачепило, і зараз йому хочеться довести їхню помилку. Крім того, український футбол він дуже добре знає, він скучив за Україною, йому тут комфортно працювалося, у нього тут дуже гарне ім'я.

Те, що він поставить гру Динамо, у мене сумнівів немає. Те, що він допоможе молодим футболістам краще розкрити свій потенціал, у цьому у мене взагалі жодних сумнівів немає. Питання в тому, яка перспектива у цьому? Йому 75 років, це може бути складніше. Якби він готував після себе наступника, це була б інша історія. А так, прийти, поставити гру, навіть зробити команду і організувати її, на два-три роки... Має ж бути якесь продовження.

Наприклад, в Шахтарі це все будувалося – філософія, ідея, команда. Вона будувалася мінімум п'ять-шість років. Зараз ми бачимо, що вже пройшло 10-12 років, і все це успішно працює. Робити це зараз на два-три роки і після цього знову перебудовувати... ну, можливо,

Динамо зараз в такій ситуації, коли навіть два-три роки – це вже серйозний період для команди, тому що останні роки ми бачимо, що клуб виявився в затяжному піке. І в даному випадку це такий антикризовий менеджер буде – він повинен просто стабілізувати команду, вивести її на певний рівень, а про перспективу вже будуть думати пізніше", – сказав Чигринський у коментарі виданню "Новое время".

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